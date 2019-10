Vortrag über Grenchner Streikführer

Nachdem 2018 zahlreiche Forschungen und Ausstellungen die Geschehnisse während des Landesstreiks von 1918 beleuchtet haben, blieb eine Frage unbeantwortet: Warum waren die Novembertage 1918 an kaum einem anderen Ort so gewaltsam und blutig verlaufen wie in Solothurn und vor allem in Grenchen? Peter Heim hat darum tiefer nach dem Grenchner Streikführer Max Rüdt geforscht. Zudem ging er den Spuren der jugendlichen Grenchner Parteilinken 1916-1921 nach.

An diesem Abend stellt Heim die Ergebnisse seiner aktuellsten Forschungen auf diesem Gebiet vor.

Platzzahl beschränkt, Anmeldung erwünscht bis 23.10.2019.

Kosten: CHF 10.00 pro Person (für Vortrag und Apéro).