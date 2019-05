Nicolas «Vincent» Rossier wurde 1983 geboren und wuchs im Kanton Freiburg auf. Schon als kleiner Junge war er begeisterter Modellflieger. Seine Ausbildung zum Berufsmilitärpiloten begann 2004 und führte ihn via Pilatus PC-7 und den Kampfjet F-5 Tiger zur F/A-18 Hornet. 2008 trat Vincent in das Berufsfliegerkorps der Schweizer Luftwaffe ein und wurde in die Fliegerstaffel 17, eine der drei Hornet-Staffeln der Luftwaffe, in Payerne eingeteilt. Von 2012 bis 2015 flog er – im Rahmen eines Piloten-Austauschprogramms – in der französischen Armée de l’Air auf der Mirage 2000.

Aktuell ist er Fluglehrer auf PC-7 und F/A-18 sowie F/A-18-Staffelpilot. Wenn er nicht gerade beruflich im Cockpit sitzt, verbringt der verheiratete Familienvater am liebsten Zeit mit seiner Familie. Zu seinen Freizeitbeschäftigungen gehören im Winter Eishockey, Ski- und Snowboardfahren, im Sommer Segelfliegen, Motorrad fahren, Tauchen und Kitesurfen.