Pascale Ris, Verantwortliche für Finanzen und Medien und Vizepräsidentin der Skilift Grenchenberg AG, hat schon auf dem Weg nach oben auf den Berg ein eher mulmiges Gefühl, wie sie sagt. «Von mir zu Hause aus sieht man gut, dass es bis weit hinauf geregnet hat», sagt die in Büren wohnhafte Frau, die seit rund 10 Jahren in der Skilift Grenchenberg AG aktiv ist. Dabei hatte die Saison doch so vielversprechend begonnen: Das erste Mal seit fünf Jahren konnte man den Betrieb der beiden Skilifte rechtzeitig auf den Ferienbeginn hin aufnehmen. Aber jetzt ist vorerst Pause mit Skifahren auf dem Berg.

Die Bergstrasse ist fast auf der ganzen Strecke schneefrei, im unteren Teil liegen einige Tannen am Boden neben der Strasse, die «Burglind» umgerissen hat. Weiter oben sind überall braune Flecken in den schneebedeckten Wiesen zu sehen. Die Warmfront, die den ersten Sturm des Winters mit sich brachte, hat den Schnee förmlich weggefressen. Und was nicht schmolz, wurde verregnet und zum Teil verfrachtet. Beim Restaurant Untergrenchenberg hatte man Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 142 Stundenkilometern gemessen.

Beim Skilift trifft Pascale Ris auf Christoph Rauber, den Präsidenten der AG und Tobias Freudiger, Verwaltungsrat und ehemaliger Betriebsleiter, der während der militärbedingten Abwesenheit des neuen Betriebsleiters Luca Rauber zeitweise dessen Aufgaben übernimmt. Die beiden haben den Zustand der Pisten überprüft und kommen zum Schluss, dass der Betrieb an diesem Wochenende auf keinen Fall aufgenommen werden kann.

Es bräuchte rund 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee und ein wenig Vorlaufzeit, um die Pisten zu präparieren, so Rauber. «Wenn man jetzt mit dem Pistenfahrzeug reinfährt, kann man gleich Kartoffeln ansähen», sagt Freudiger. Denn die Schneedecke ist an manchen Stellen dünn bis nicht mehr vorhanden. So beispielsweise bei der Abbügelstation des grossen Lifts und auf grossen Teilen des südwestlich gelegenen Hangs mit dem Kinderlift. Auch die Strasse, die zum Obergrenchenberg führt und die Piste quert, ist schneefrei.