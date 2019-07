Rund eine Stunde dauerte auf dem Segelfluggelände des Flughafens Grenchen die Aufbauarbeit des Zöglings. Viele Hände sind jeweils nötig, wenn der Schulgleiter aus dem Anhänger gezogen wird, bis er flugbereit auf dem Flugfeld steht.

Dann, nach den Sicherheitschecks und einem Briefing, kommt der grosse Moment: Thomas Fessler sitzt auf den Zögling und wird per Auto ein paar Meter in die Höhe gezogen. Genauso, wie es in den 1930er Jahren bei der Segelflugausbildung der Fall war. Nach dem kurzen Hüpfer nimmt der Bettlacher Segelflieger die Gratulation der Anwesenden entgegen. Der zweite Erstflug des Grenchner Zöglings ist vollumfänglich geglückt.

Das kleine Flugzeug mit der Immatrikulation HB-429, das nun wie neu im Gras des Flughafens steht, hat eine lange Geschichte als abgetakeltes Wrack hinter sich. Gebaut wurde er von der Flugtechnischen Zentrale auf dem Flugplatz Bern-Belp und wurde am 11. Oktober 1944 eingeflogen. Zuerst war er bei der Schweizerischen Segelflugschule Bern im Einsatz und kam am 23. Juli 1948 nach Grenchen, wo er bei der Segel- und Motorfluggruppe in der Pilotenschulung diente. Am 11. November 1952 wurde der Zögling vom Bundesamt für Zivilluftfahrt exmatrikuliert und definitiv stillgelegt. Die Segel- und Motorfluggruppe schenkte dann den Zögling als Ausstellungsobjekt der Stiftung Museum Grenchen.