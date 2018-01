An ihrer letzten Synode-Session im Dezember hat die reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn den langjährigen Bettlacher Pfarrer Roland Stach in den siebenköpfigen Synodalrat (Exekutive) der grössten reformierten Kirche der Schweiz gewählt. Sie umfasst die Reformierten der Kantone Bern, Jura und im oberen Kantonsteil von Solothurn (Bezirkssynode). Stach ist erst der zweite Solothurner Synodalrat in der Geschichte der Kirche.

Roland Stach (64) war letztes Jahr als Pfarrer von Bettlach vorzeitig in den Ruhestand getreten. Er ist seit nunmehr drei Jahren auch Synodaler (Mitglied des Kirchenparlaments) und sei schon im Frühjahr 2017 für eine eventuelle Kandidatur angefragt worden im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen 2018, wie Stach im Gespräch erläutert. Da Synodalrat Jörg Haberstock aber im Oktober im Amt verstarb, erfolgte die Wahl eines Nachfolgers bereits in der Dezembersynode.

Von 27 auf über 90 Millionen

Stach wurde an der Synodesitzung vom 12. Dezember, welche jeweils im Grossratssaal im Berner Rathaus stattfindet, mit 140 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 71 Stimmen gewählt. Er gehört der Liberalen Fraktion an. Die Fraktion der Mitte, der Haberstock angehört hatte, verzichtete zugunsten Stachs auf eine Nomination, auch wenn die Liberalen jetzt mit Synodalratspräsident Andreas Zeller und Stach zwei Sitze in der Exekutive haben. Bei der nächsten Vakanz wollen die Liberalen zugunsten der Mitte verzichten.

Auf Roland Stach wird einige Arbeit zukommen, hat doch der Kanton Bern im neuen Landeskirchengesetz das Verhältnis zwischen Kirche und Staat neu geregelt. Ab 2020 werden die Pfarrpersonen von den Landeskirchen besoldet, nicht mehr vom Kanton. Das bedeutet, dass das Finanzbudget der Synode sich von heute 27 auf über 90 Millionen Franken vervielfachen wird.