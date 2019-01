Mitte vierzig hatte Nathalie Radelfinger praktisch die ganze Welt gesehen und das zum Teil in Begleitung prominenter Persönlichkeiten wie dem Popsänger Elton John. Dann der Tapetenwechsel: Seit vier Jahren amtet die Grenchnerin als Parlamentsweibelin in Bern. Wie sich Organisation und Improvisation, Entscheidungsfreude und Dienstleistungsgesinnung unter einen Hut bringen lassen.

«Es ist schön, mein eigener Chef zu sein», sagt Nathalie Radelfinger. «Es ist ebenso schön, als Dienstleisterin im Hintergrund zu wirken und zu schauen, dass an den Sessionen und bei den Kommissionssitzungen alles rund läuft.» Auf den ersten Blick sieht das nach einem Widerspruch aus. Doch im Fall von Nathalie Radelfinger ist es keiner.

Vom Einzelkampf …

Nach einigen Jahren Berufserfahrung wollte die junge Kindergärtnerin aus Büren a. A. etwas erleben und fremde Kulturen entdecken. Sie bewarb sich als Flight Attendant bei einer Schweizer Charterfluggesellschaft. Bald folgte die Spezialisierung auf den Service im Privatjet, besonders in Maschinen russischer VIPs (very important people – Berühmtheiten). Vom Catering bis zur Reiseapotheke fiel alles in ihre alleinige Verantwortung.

Moskau wurde für Nathalie Radelfinger zur Basis. Fortan war sie hier jeweils für zwei Monate stationiert, mit anschliessend drei bis vier Wochen Freizeit in der Schweiz. Sie erweiterte ihre Fremdsprachen (französisch, englisch und italienisch) um Basiskenntnisse in Russisch. «Beim Aufstehen wusste ich nie, wo es hingehen würde. Aus diesem Grund war mein Koffer immer so gepackt, dass ich sowohl für den hohen Norden als auch für die Wüste Kleider und Schuhe griffbereit hatte», erinnert sie sich an jene abenteuerlichen und bisweilen hektischen 20 Jahre. «Ob es mich hinter den Polarkreis oder nach Dubai verschlägt, erfuhr ich beim Abflug.»

Angenehm seien drei Wochen Aufenthalt mit den beiden Piloten in Barbados gewesen – «eigentlich Strandferien». Eine Herausforderung hingegen waren fünf Tage mit der russischen Regierung in Nordkorea. «Damals gab es dort keinerlei Infrastruktur für Besucher, kein Hotel, kein Restaurant – und keinen Schritt aus dem Schlafzimmer ohne amtliche Begleitung. Zu essen bekamen wir jeweils eine kleine Schale Reis, hin und wieder mit ein wenig Sojasauce.» Besonders gern war Nathalie Radelfinger jeweils mit Michail Gorbatschow unterwegs: «Ein gebildeter und interessanter Mann, dabei sehr warmherzig.»

… zur Teamarbeit

Im Herbst 2014 begann für Nathalie Radelfinger ein neuer Lebensabschnitt. Einem Tipp aus Flugbegleiterkreisen folgend, bewarb sie sich bei den Parlamentsdiensten. Seither versieht sie im sechsköpfigen Team (derzeit vier Männer und zwei Frauen) die Aufgaben eines Parlamentsweibels.