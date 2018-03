Die «Schaubraut» sitzt auf einem Hocker und lässt sich ihr Gesicht durch ein festliches Make-up verschönern. Später bekommt sie eine Haarverlängerung und flaniert in einem Hochzeitskleid durch den Grenchnerhof, um dem Publikum das Werk von Kosme-tikgeschäft «Art of Beauty Laura» und Coiffure «Création Marc» zu präsentieren.

Alles ist in Grenchen vorhanden

Zum zweiten Mal ging gestern Sonntag die Fest- und Hochzeitsmesse in Grenchen über die Bühne. «Mit diesem Anlass möchte ich zeigen, dass man in Grenchen alles Nötige für Hochzeits- und andere Feste findet», betont die Organisatorin Kerstin Schlup, Inhaberin von Coiffure «Création Marc». So sind 13 der 14 Aussteller Grenchner Gewerbebetriebe. Neben Kosmetik und Hairstyling gehört noch vieles mehr zum schönsten Tag des Lebens.

Begonnen mit einer professionellen Planung, wofür Adriana Palermo Amacker ihre Dienste anbietet. Die diplomierte Hochzeitsplanerin von «La Mariposa weddings» weiss, dass ein solches Ereignis mit vielen Emotionen verbunden ist. «Die Braut wird oft zur besten Freundin», weiss sie aus Erfahrung.

Blumengestecke, Schmuck, Uhren, Sektgläser, festliche Kleider oder dezente Unterwäsche sind ebenfalls unverzichtbare Zutaten, die es für ein gelungenes Fest braucht. Nicht zu vergessen ein gediegenes Essen. Ein professioneller Fotograf sorgt dafür, dass der unvergessliche Tag auch wirklich in Erinnerung bleibt.

Für die Organisation der Hochzeitsreise muss man ebenso wenig in die Ferne schweifen wir für die Ausstattung des neuen Zuhauses. Alles ist auf dem Platz Grenchen vorhanden.

Grosses Publikumsinteresse

Mit Gutscheinen, Wettbewerben und Süssigkeiten buhlen die Ausstellenden um Kundschaft. Viele Familien mit Kindern, die kaum die Absicht haben, sich demnächst zu vermählen, sind aus Neugierde gekommen. Aber auch junge Paare mit Heiratsgedanken sammeln hier ganz unverbindlich Ideen für das grosse Fest und lassen sich

beraten.