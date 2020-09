Viele weitere Steine für eine «Ehrentreppe»

Es ist beileibe nichts auszusetzen am Vorhaben, 42 Namen von verdienten Grenchner Persönlichkeiten quasi in Stein zu meisseln. Und diese Namen kann man dann in nicht allzu ferner Zukunft am Rande einer «Ehrentreppe» lesen und sich Gedanken machen, sich erinnern oder neugierig werden, weil man wissen möchte, was diese grossen Persönlichkeiten alles für Grenchen geleistet haben.

Als ich auf einem Spaziergang wieder einmal einen kleinen, unauffälligen Stein aufhob und ihn von allen Seiten betrachtete und bewunderte, da wünschte ich mir, dass auch die Namen derer erwähnt werden müssten, die unser Leben in den vergangenen Monaten bis heute leichter und angenehmer gemacht haben.

Das Pflegepersonal in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, das nicht nur gepflegt, sondern auch getröstet und zugehört hat, als Besuche von aussen noch nicht möglich waren. Ärzte, bis heute mit unzähligen Fragen verunsicherter, ängstlicher Patienten konfrontiert. Die Pöstler, die einen Augenblick von ihrem Motorrad abgestiegen sind und dem einen oder anderen Kunden seine Post persönlich in die Hand drückten, ein paar Worte mit ihm wechselten und ein «bis morgen dann» zuriefen.