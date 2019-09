Neue Beleuchtung

Die Beleuchtung im Kultur-Historischen Museum Grenchen (KHM) war in die Jahre gekommen. So waren weder die Leuchtkörper (Birnen) noch die Fassungen (Halterungen, Gehäuse…) erhältlich. Ein Ersatz der Beleuchtung drängte sich auf. Die Investition in neue Leuchtkörper und Fassungen bedingte auch eine Anpassung der Stromschienen, in welchen die Fassungen befestigt sind. Die klassischen Glühbirnen wurden durch LED-Lampen ersetzt.

«Die aktuellen handelsüblichen Schienen sind dreiphasig und erlauben somit mehr und individuellere Einstellungsmöglichkeiten für das Licht in der Ausstellung», schreiben die Verantwortlichen. Gleichzeitig seien sie sparsam im Verbrauch und würden weniger Wärme abgeben. Das neue Licht ist zudem für die Ausstellungsobjekte schonender. Mit der Neueröffnung ist der Umbau im Museum abgeschlossen. (mgt)