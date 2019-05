Derselbe Aktionär stellte auch den Antrag, Ernst Tanner nicht mehr in den Verwaltungsrat zu wählen. Dieser verdiene genug bei anderen Firmen und sei durch seine Mandate bei anderen Firmen ein Reputationsrisiko. Tanner wurde aber mit 82,7 Prozent der Stimmen mit ähnlich vielen Stimmen wiedergewählt, wie die anderen Verwaltungsräte.

Hayek stellte auch den Neubau der neuen Firmenzentrale der Marke Swatch in Biel vor. Das extravagante Gebäude ganz aus Holz soll noch dieses Jahr eröffnet werden. Sie stellte den Aktionären einen Tag der offenen Tür speziell für sie in Aussicht.

Wenige Wortmeldungen

Die Versammlung verlief ansonsten abgesehen von einigen Problemen mit der elektronischen Abstimmungsanlage speditiv. Es gab nur wenige Wortmeldungen, so dass kurz nach dem Mittag zum traditionellen Buffet in einem riesigen Festzelt geschritten werden konnte.

Keine hohen Wellen geworfen hat der Umstand, dass die Aktionäre ihre traditionelle Swatch Uhr nicht mehr an der Generalversammlung erhielten, sondern künftig nach Hause geschickt erhalten. Man wolle, dass auch jene, die ihr Stimmrecht vertreten lassen, gleichzeitig in den Genuss der Uhr kommen, wie jene, die an der Versammlung teilnehmen, begründete Hayek.