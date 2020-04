Über 30 neue Arbeitsplätze für Grenchen

Damit entstehen in Grenchen über 30 neue Arbeitsplätze. Hintergrund der Umsiedlung ist die Raumsituation am heutigen Firmensitz. «Unsere Firma ist heute fast gänzlich von Wohnhäusern umgeben und die Firmengebäude sind veraltet, ja teilweise fast 100 Jahre alt. Das Layout der Gebäude lässt keinen effizienten Warenfluss für die Produktion mehr zu», erklärt Jean-Marc Gamma, Geschäftsführer der Alpha Elektrotechnik AG, kurz Alpha ET.

Neuanfang auf der grünen Wiese

In Grenchen ist deshalb ein Neuanfang geplant auf einem Grundstück von 4286 Quadratmetern an der Niklaus-Wengi-Strasse. Geplant ist ein dreigeschossiges Produktions- und Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage für die Parkplätze der Mitarbeitenden. Die Produktionsfläche (inkl. Lager) soll 1600 m2 umfassen, der Bürobereich 800 m2. Laut Gamma werden rund 6 Mio. Fr. investiert.

«Die Baueingabe erfolgte im Februar, der Spatenstich ist für Mai geplant, sofern uns die Coronakrise keinen Strich durch die Rechnung macht», so der Geschäftsführer weiter. Wenn alles klappt ist der Umzug nach Grenchen im Frühling 2021 geplant.

Wieso wird gerade in Grenchen gebaut? Laut Gamma habe man eigentlich in der Umgebung von Nidau bleiben wollen, damit sich für die Mitarbeitenden möglicht wenig am Arbeitsweg ändert. Da man in Nidau und den Nachbargemeinden nicht fündig wurde, wurde der Suchperimeter ausgeweitet. «In Grenchen erhielten wir von Anfang an Unterstützung durch die Wirtschaftsförderin Karin Heimann und haben die für uns ideale Parzelle an der Niklaus Wengi Strasse gefunden.»

Alles hat irgendwie mit Strom zu tun

Alpha ET hat 30 Mitarbeitende und 2 Lehrlinge und ist in zwei Geschäftsbereichen tätig, die beide mit Strom zu tun haben. Zum einen entwickelt und baut die Firma Trennschalter für Hoch- und Mittelspannungsleitungen. Für Wartungsarbeiten oder bei Pannen (z. B. durch Blitzschlag oder Bäume) müssen Hochspannungsleitungen zuverlässig vom restlichen Stromnetz getrennt werden. Diese Trennschalter müssen mit Spannungen bis 550 kV umgehen können, also 550 000 Volt. Zum Vergleich: aus der Steckdose kommt der Strom mit 230 Volt (0,23 kV). Beim Unterwerk vis a vis des SWG-Gebäudes an der Brühlstrasse oder in der BKW-Hochspannungsverteilstation zwischen Lengnau und Pieterlen kann man beispielsweise solche Einrichtungen sehen.