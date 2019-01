Andy Vogt, Geschäftsführer des Turnvereins Grenchen TVG, nimmt in einer Medienmitteilung Stellung zur sofortigen Einstellung des Sponsorings durch die SWG. Kernaussage der Mitteilung ist: Elias Meier, dessen wiederholte Angriffe gegen die SWG und deren Mitarbeitende, namentlich Geschäftsführer Per Just, Auslöser für den Eklat waren, sei gar nicht Präsident des TVG. Er sei lediglich Vorsitzender der Geschäftsleitung: «Im Artikel wird Elias Meier, TVG-Mitglied und Mitglied der TVG-Geschäftsleitung, mehrfach als Präsident bezeichnet. Das stimmt nicht. Elias Meier ist nicht als Präsident gewählt, sondern als eines von vier Mitgliedern der Geschäftsleitung (Vorsitz).»

Der Turnverein Grenchen habe auch der SWG mitgeteilt, dass Elias Meier nicht Präsident des TVG sei und damit keine repräsentative Aufgabe innehabe, schreibt Vogt weiter. Meier führe sein Amt im TVG – Leichtathletik und Geschäftsleitung – ehrenamtlich und ohne Entschädigung aus. Der Turnverein könne ihm daher keine Vorschriften für seine beruflichen und privaten Tätigkeiten machen.

Weiter schreibt Vogt: «Die Geschäftsleitung hat der SWG ein klärendes Gespräch angeboten. Es ist uns ein Anliegen, dass die SWG als städtisches Unternehmen – gleich wie der Gemeinderat – hinter dem TVG stehen und den ältesten Verein der Stadt unterstützen. Eine gute, faire Kommunikation mit der SWG ist uns wichtig.»

TVG hofft weiter auf Sponsoring

Der Turnverein scheint sich sicher zu sein, die Streitigkeiten beilegen zu können. Denn im gleichen Schreiben kündigt man eine weitere Sponsoringkampagne für den Neubau des TVG-Sportstadions an. Im letzten Abschnitt der Medienmittelung heisst es: «Der TVG würde sich über einen namhaften Beitrag der SWG freuen, welche damit auch interessante Werbeflächen für ihr Unternehmen zur Verfügung gestellt erhält.»

«Reine Begriffsklauberei»

Per Just, Geschäftsführer der SWG, bestätigt auf Anfrage, dass er per Mail ein sehr nettes und professionelles Schreiben des TVG in der Sache erhalten habe. Das gewünschte Gespräch werde sicherlich im Laufe dieses Monats stattfinden können. Just betont aber auch, dass die Erklärung des TVGs zur Funktion Meiers nichts an den Tatsachen und am Entscheid, das Sponsoring einzustellen, ändere. «Das Organigramm des TVG lässt keine Zweifel offen: Oberste Instanz ist die Generalversammlung, als wichtigste Einzelperson an zweiter Stelle wird Elias Meier als Vorsitzender der Geschäftsleitung genannt. Ob man die Person an dieser Stelle nun ‹Präsident› oder ‹Vorsitzender der Geschäftsleitung› bezeichnet, ist reine Begriffsklauberei.»