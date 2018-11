Nachdem die Geschäftsleitung das Neubauprojekt Sportstadion in den letzten Monaten überarbeitet und optimiert habe, sei der Finanzbedarf geklärt, teilte der Grenchner Turnverein am Donnerstag mit. «Mit den Beiträgen der Stadt Grenchen, des kantonalen Lotteriefonds und dem Eigenkapital des Stadionfonds des Turnvereins können zwei Drittel der Investition von rund 3'000'000 Franken gedeckt werden», heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Für die fehlende Million beginnt nun die Sponsorensuche.

In diesem Zusammenhang hat der Turnverein auch eine neue Website in Betrieb genommen. Dort erhalten Interessierte Einblicke ins Projekt und können gleichzeitig mit einem Beitrag zum Gelingen des Projekts beitragen. (mgt)