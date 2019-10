Trotz Widerstand der Anwohner: Umstrittene 5G-Natelantenne wird gebaut

Letzte Woche fuhr ein Pneukran in der Leimenstrasse vor, um auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses die Infrastruktur für eine Mobilfunkantenne zu montieren. Ein Antennenmast und weitere technische Einrichtungen wurden bereits angebracht, die eigentlichen Antennen dürften demnächst folgen.

Widerstand der Anwohner zwecklos

Damit wurde auch klar, dass der Widerstand der Bevölkerung gegen diesen neuen Antennenstandort nicht erfolgreich war. Die neue Antenne steht mitten in einem Wohngebiet, womit dieser Widerstand programmiert war. Es gab Einsprachen und eine Petition an den Stadtpräsidenten, der sich in der Folge auch gegen diesen Antennenstandort aussprach und der Bauherrin Swisscom nahelegte, doch nach Alternativen Ausschau zu halten (wir berichteten).

Dies hat offenbar keinerlei Wirkung gezeigt. Laut Auskunft der Baudirektion Grenchen wurde die Einsprache abgelehnt und danach als Beschwerde gegen den Entscheid der Grenchner Behörden an den Kanton weitergezogen. Das kantonale Bau-Departement habe in der Folge die Beschwerde ebenfalls abgelehnt. Ein Weiterzug der Beschwerdeführer erfolgte nicht, womit die Baubewilligung rechtskräftig wurde. Es sei zu keiner Modifikation des Projektes gekommen, somit kann es wie eingegeben realisiert werden.

Ob es sich bei der neuen Antenne um 5G-Mobilfunk handelt, ist gemäss Aussage von Adrian Cslovjecsek, Leiter des Bauinspektorates, nicht ersichtlich. Laut des Infrastruktur-Kartenportals des Bundes (map.geo.admin.ch) der Mobilfunk-Standorte sei immerhin ersichtlich, dass Grenchen noch über keine 5G-Antennen verfüge.

Es gibt noch zwei weitere Baugesuche der Swisscom in Grenchen für den Ausbau von bereits bestehenden Antennenstandorten. Gegen diese Projekte an der Centralstrasse 3 und an der Archstrasse 36 sind laut Cslovjecsek ebenfalls Einsprachen eingegangen.