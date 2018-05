Am Freitag fand im ZeitZentrum in Grenchen die Mitgliederversammlung der Hauptstadtregion Schweiz statt. Die statutarischen Geschäfte (Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget ) wurden ohne Gegenstimmen verabschiedet. Verschiedenen Schwerpunktthemen wie der Gesundheitsstandort und das gemeinsame Engagement für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur wurden kurz vorgestellt. Ausführlich wurde über die Aktivitäten im Bereich Zweisprachigkeit informiert.

Abschliessend hielten Karin Heimann (Wirtschaftsförderin Grenchen) und Michael Benker (Direktor HFT Mittelland) kurze Referate. Danach genossen die Teilnehmer einen Apéro Riche im Freien, unter ihnen Erich Fehr, Stadtpräsident von Biel, Regierungsrat Roland Fürst und Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger (im Bild). Ebenfalls mit dabei Berns Stapi Alec von Graffenried, der Berner Regierungsrat Christoph Ammann und Thierry Steiert, Stadtammann Freiburg.