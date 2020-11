Tot in Wohnung aufgefunden: Mann wird Opfer eines Gewaltdelikts

Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern fanden den leblosen Mann in einer Wohnung am Chasseralweg 12. «Erste Abklärungen ergaben, dass der Verstorbene Opfer eines Gewaltdelikts geworden ist», wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Für die weiteren Ermittlungen sowie unter anderem für die Spurensicherung wurden verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei, so etwa die Forensik, aufgeboten. Die polizeilichen Arbeiten vor Ort dauern auch am Donnerstag noch an.

Parallel dazu seien umfangreiche Ermittlungen zur Täterschaft im Gang. Zudem werden auch am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern diverse Untersuchungen, insbesondere zur Todesursache, durchgeführt.

Beobachtungen, die am Mittwochmorgen oder in den Vortagen rund um den Chasseralweg 12 gemacht wurden, könnten wichtige Hinweise darstellen. Personen, die möglicherweise sachdienliche Angaben zu den Ereignissen vor Ort machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern zu melden: +41 32 324 85 31. (kpb)