Die Aargauerin Patricia Bucher (*1976) befasst sich in ihrem Schaffen mit der Entwicklung einer eigenen formalen Bildsprache. Dieser legt sie gängige Schriften, Piktogramme und Symbole zugrunde, die sie verändert oder neu zusammensetzt. Daraus entstehen Bildergeschichten, die jedoch nicht auf den ersten Blick lesbar sind. Vieles muss in der Schwebe bleiben. Die Fantasie ist gefordert – genauso will es die Künstlerin. Für ihre Arbeiten verwendet Bucher unterschiedliche Medien: Aquarelle, Zeichnungen, und sie stellt Objekte aus Hölzern, Plexiglas oder Teppichen zusammen.

Die Kelim-Teppiche, die sie in der Türkei nach ihren Vorgaben weben lässt, geben ihren Bildern eine neue wandmalerische Dimension. Wichtig in Patricia Buchers Werk ist auch die Schrift. So ist ein Teil der Ausstellung Sprichwörtern gewidmet, deren Satzteile sie auseinander- nimmt und neu zusammensetzt. Auf diese Weise entstehen Redewendungen mit ungewohnten Fortsetzungen – und zum Erstaunen: Sie ergeben auch so einen Sinn, wenn auch einen anderen. Die Frage also, wie Bedeutung entsteht, ob durch Zeichen und/oder durch Wörter, durchzieht Buchers Arbeiten.