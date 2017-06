Pro Grenchen will mehr wissen

Pro Grenchen, der Verein der Windparkgegner, kämpft seit Frühjahr 2016 um Einsicht in die Bücher der SWG. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass die SWG zu wenig transparent über ihre Geschäfts- und Rechnungsführung informiert. «Wir wurden bisher nur abgewimmelt», erklärt ProGrenchen-Präsident Elias Meier. Deshalb habe man einen Antrag für ein Schlichtungsverfahren bei der kantonalen Datenschutzbeauftragten ersucht. Ein solches sei jetzt eingeleitet worden.

Die SWG lässt ihre Interessen darin von Wirtschaftsanwälten vertreten, welche die Legitimation des Gesuchsstellers bestreiten, da keine besondere Betroffenheit vorliege. So hatte schon das Verwaltungsgericht die Beschwerdelegitimation von Pro Grenchen gegen den Windpark abgelehnt. Zudem will die SWG nicht Einblick in seine Geschäftsgeheimnisse geben, schon gar nicht einem Windparkgegner.

Pro Grenchen, bzw. Meier stellen sich auf den Standpunkt, dass er als Steuerzahler in Grenchen aber das Recht auf völlige Transparenz habe. So will er beispielsweise Einblick in die detaillierte, vollständige Rechnungsführung der letzten fünf Jahre der SWG. Nicht nur der Windpark interessiert ihn, sondern auch die Details der Finanzierung des Smart Metering oder des SWG Neubaus. «Wenn die jetzt mit Anwälten bereits im Schlichtungsverfahren auftauchen, ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen», meint Meier. (at.)