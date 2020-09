SWG muss ihre Baufirma nicht verkaufen

Der Vorstoss von einem Einwohner vereinigte 103 Stimmen auf sich, 158 Stimmberechtigte stimmten gegen die Motion. «Es darf nicht sein, dass der Staat zum Konkurrent der Privatwirtschaft wird» begründete Dominik Aerni seinen Vorstoss und warf der SWG bzw. der Baufirma vor, sie schalte und walte mangels Kontrolle nach Belieben. Dabei bleibe die Qualität auf der Strecke. Auch halte sich damit die Stadt nicht an die Vorschriften für das öffentliche Beschaffungswesen.

Die Firma BDO habe zudem bei der SWG im Rahmen einer Sonderprüfung gravierende Mängel festgestellt. Gleichzeitig warf aber Aerni der BDO vor, sie sei als Revisionsstelle der Stadt befangen.

"Grenzwertige Vorwürfe"

Dem bisweilen polemischen Votum Aernis wurde aber auch heftig widersprochen, etwa von Stadtpräsident François Scheidegger, der Aernis Vorwürfe als "grenzwertig" bezeichnete. "Die Aussage, die SWG begehe Gesetzesverstösse, ist unhaltbar, ja geradezu unerhört", meinte Scheidegger. Eingehende Prüfungen der Revisionsgesellschaft und der kantonalen Steuerbehörden hätten keinerlei illegale Praktiken zutage gefördert. Alt Gemeinderat und SWG-Verwaltungsrat Heinz Müller dankte den P&C-Mitarbeiten für ihren Einsatz für die Stadt.

Andere Votanten betonten, dass die Firma für Grenchen einen Mehrwert bedeute und inzwischen die SWG von der Politik besser kontrolliert werde. So etwa Vize-Stadtpräsident Remo Bill, der darlegte, wie er vom Befürworter eines SWG-Verkaufs zu einem Gegner wurde. Auch andernorts engagierten sich Energiefirmen zur Ertragsverbesserung im freien Markt wurde zudem betont. Denn durch die Liberalisierung des Energiemarktes sei dort immer weniger Wertschöpfung möglich, wie SWG-Geschäftsführer Per Just betonte. Deshalb versuche man wie viele andere, neue Einnahmequellen zu erschliessen, hier im Fall von P&C mit einer Firma, die sich auf das grabenlose Bauverfahren spezialisiert hat.

Bauunternehmer Hans Gurtner beklagte aber, dass die SWG bzw. P&C den Baufirmen der Region durchaus Aufträge weggenommen hätten. "Von Pikettaufträgen allein können wir aber nicht leben", betonte er. Er plädierte deshalb für den Verkauf.

Die Gemeindeversammlung hat im weiteren die Rechnung 2019 genehmigt sowie einstimmig dem Projekt für einen neuen Bahnhofplatz zugestimmt. Über den Kredit in der Höhe von 5,6 Mio. Fr. findet noch eine Urnenabstimmung statt.