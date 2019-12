Streetdance im Parktheater – mit grosser Motivation und viel Drive

Nach zweieinhalb Jahren bringt die Move Dance School von Sarah Cattin wieder eine grosse Vorstellung auf die Bühne, an der alle Tanzschülerinnen und -schüler der Streetdance-Schule teilnehmen – 150 Teilnehmende im Alter von 2 Jahren bis zu Erwachsenen. «Wir hatten zwischendurch immer wieder kurze Auftritte einzelner Gruppen, vor allem der Showgruppen», sagt Sarah Cattin, die mit den Vorbereitungen für die grosse Show schon im Mai begann. So zum Beispiel an der Mia, der Kürbisnacht sowie an verschiedenen Tanzwettbewerben und der Schweizer Meisterschaft, an der die Showgruppen teilnahmen.

«Das Publikum wird sicher das eine oder andere wiedererkennen. Aber – und das ist halt neu – wir zeigen eine abendfüllende Show mit vielen neuen Elementen und Choreos, welche das Publikum noch nie gesehen hat». Geprobt wird seit den Sommerferien, während der normalen Unterrichtsstunden. Das heisst für die meisten eine Stunde pro Woche, für die Showgruppen zwei bis drei Stunden pro Woche.

Hauptprobe ist erst am Sonntag möglich

Einen ersten Durchlauf, also die ganze Show mit Musik, Licht und Technik, könne sie erst am Sonntagmorgen bei der Hauptprobe im Parktheater machen, sagt die Tanzlehrerin. «Das erfordert eine genaue Planung. Diese umfasst momentan 12 Seiten», sagt Sarah Cattin. Alles sei geplant: Wer sich wann in welcher Garderobe umziehe und welche Begleitperson dabei ist. «Die grösste Gruppe ist zwischen sechs und neun Jahre alt, aber wir haben wie gesagt auch Zweijährige, die sich viermal umziehen müssen. Also muss entweder das Mami oder der Papi als Begleitperson hinter der Bühne helfen. Denn plötzlich muss ein Kleines aufs WC oder man muss Windeln wechseln ...