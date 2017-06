Das räumliche Leitbild 2040 enthält Aussagen zu 5 Themenbereichen, welche in mehreren Workshops erarbeitet wurden. Zusammenfassend heisst es, dass «das baukulturelle Erbe zu pflegen und für die heutigen Bedürfnisse in Wert zu setzen ist. Die Ortsidentität, geprägt durch die Siedlungseinheiten, die schutzwürdigen Objekte oder Grünelemente und die Aussichtslagen sollen gewahrt und gestärkt werden. An Bauten und Anlagen werden hohe gestalterische Ansprüche gestellt. Die Attraktivität für den Mittelstand soll erhöht werden.» Im Einzelnen will sich Grenchen profilieren als:

dynamischer Technologiestandort

vernetzte, grüne Stadt

attraktive Wohnstadt

als gut erreichbare Stadt – auch im Innern durch Langsamverkehr

mit lebendigem Zentrum.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Gemeindeversammlung vom kommenden Dienstag, 19. 30 Uhr im Parktheater, wird Stadtplaner Fabian Ochsenbein das räumliche Leitbild Grenchen 2040 vorstellen.

Das Leitbild mit Erläuterungsbericht ist bis Mitte Juli 2017 in der Baudirektion (Dammstrasse 14, 3. Stock) einsehbar oder im Internet unter www.grenchen.ch (Neuigkeiten). Einwendungen können schriftlich bis spätestens 15. Juli 2017 bei der Baudirektion eingereicht werden. Vorgesehen ist, dass das Leitbild an der Gemeindeversammlung vom Dezember verabschiedet wird. (at.)