Die Italiener sorgten im Scratch-Rennen für einen Dreifach-Sieg. Théry Schir setzte sich im Punktefahren und in der einmal mehr spektakulären Madison an der Seite seines jungen Schweizer Landsmannes Robin Froidevaux durch. In der U-19-Kategorie holte sich Henry Lawton im Ausscheidungsrennen den Sieg vor Nicolo de Lisi (beide Schweiz). Sie konnten sich im gut besetzten Feld noch je einen weiteren Podestplatz erkämpfen.

Die gleichzeitig ausgetragene Schweizermeisterschaft im Para-Cycling (1000 Meter Zeitfahren) wurde zu einer interessanten Angelegenheit mit knappem Ausgang. Christof Wynistorf (mit Pilot Hervé Krebs) hatte schliesslich die Nase vorne vor Roger Bolliger, dem Teilnehmer an den Paralympics in Rio. Bronze holte sich Patrik Infanger. Bei den Senioren (Ü 40) zeigte Lokalmatador Jan Swager van Dok eine starke Leistung im Tempo Race. Er fuhr auf den dritten Platz. Der Sieg ging in einem ebenso kuriosen, wie spannenden Rennen an Stefan Hofer im Trikot des Vereins Velodrome Suisse.

5-jähriges Jubiläum

Den Besuchenden wurde anlässlich des 5-jährigen Bestehens des «Radtempels» noch einiges mehr geboten. Die Schweizer Nationalmannschaft jagte mit dem BMX über die Pumptrack-Anlage, Dan Hening zeigte in einer Demonstration voller Akrobatik, was man mit einem solchen Rad auch noch anstellen kann. Gut besucht war die Kletterwand, ebenso Spiele von Fussball-Dart bis zu computeranimiertem Zeitvertreib. Die Jüngsten zog es zur Hüpfburg. Des Weiteren lockten diverse Wettbewerbe und Ausstellende präsentierten so ziemlich alles, was es rund ums Velo zu zeigen gibt – oder waren einfach als Partner des Velodromes zugegen.

Abwechslungsreich das musikalische Angebot: DJ Horse legte unermüdlich auf, der Jodlerklub Bettlach und die Alphorngruppe «Echo vom Jura» überzeugten mit Kostproben Schweizer Volkstums, während die Gruppe Siebenthal leidenschaftlich dem Blues huldigte.

Peter Wirz, Geschäftsführer des Tissot Velodromes zog nach 11-stündigem Jubiläumsfest ein knappes, aber deutliches Fazit: «Sehr zufrieden.»