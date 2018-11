In einem gemeinsamen Projekt der ARA Regio Grenchen und SWG entsteht auf dem Gelände der Abwasserreinigungsanlage ARA Regio Grenchen eine Biogas-Aufbereitungsanlage, mit welcher aus dem regionalen Abwasser klimafreundliches Biogas für Wärme und Treibstoff gewonnen wird. Am Montag haben die beteiligten Vertreter von ARA und SWG einen symbolischen ersten Spatenstich vorgenommen. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2019.

In den Faultürmen der ARA Regio Grenchen entsteht aus dem Klärschlamm des gereinigten Abwassers Energie in Form von Klärgas. Dieses bereitet die SWG ab Frühjahr 2019 in ihrer neuen Biogas-Anlage auf und speist es in ihr Erdgas-Netz ein. «Diese Aufbereitung erfolgt im Wesentlichen durch einen grossen Aktivkohlefilter, der die im Gas unerwünschten Bestandteile zurückhält», erläutert ARA-Präsident Alexander Kohli.