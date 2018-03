"Der Bundesrat wird gebeten, aufzuzeigen

- mit welchen messbaren Zielsetzungen, Leistungen und mit welchen Ressourcen dem Verfassungsauftrag aus dem Artikel 108 entsprechend der Wohnbau- und Wohneigentumsförderung bisher entsprochen wurde und wie dies in Zukunft mindestens im selben Umfang realisiert werden soll.

- welches Know-How das Bundesamt für Wohnungsbau als Kompetenzzentrum auszeichnet und warum er glaubt, darauf verzichten zu können.

- welche Leistungen mit einem Wegfall des Kompetenzzentrums abgebaut würden

- Ob es nicht günstiger ist, am Standort Grenchen festzuhalten, angesichts der tieferen Quadratmeterpreise pro Arbeitsplatz als etwas in Bern für dieselben Aufgaben aufzubauen.

- Ob und welche Alternativen oder Ergänzungen an Aufgaben geprüft werden, um im Sinne einer Arbeitsmarkt und Standort stärkenden Regionalpolitik das BWO am Standort Grenchen weiterzuführen, resp. sogar zu stärken. Denn den Zeiten der Entspannung auf dem Wohnungsmarkt folgen erfahrungsgemäss wieder andere, in denen der Bund auf die Kompetenz und die bisherigen Ressourcen angewiesen sein wird um seinen Verfassungsauftrag zu erfüllen.

- Ob, wann und wie die Stadt Grenchen und die Solothurner Regierung in die Pläne betr. des BWO einbezogen worden sind – resp. wann der Dialog gesucht wird. "