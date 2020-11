Souverän sagt Nein zur Schulhauserweiterung und Neubau Gemeindehaus

Heute Sonntag haben die Meinisberger Stimmberechtigten über den Verpflichtungskredit über 4,95 Mio. Fr. für den Neubau des Gemeindehauses und die Schulhauserweiterung abgestimmt.

Die Schulhauserweiterung wurde in der Botschaft wiefolgt begründet: Die rund 120 schulpflichtigen Kinder (Kindergarten bis 6. Klasse) in Meinisberg werden zurzeit in 7 Klassen unterrichtet. Aufgrund der

heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnisse besteht Bedarf nach entsprechendem Raum für die Bildung und Betreuung. Die bauliche Integration des Kindergartens (bald zusammen mit der

1./2. Klasse als Basisstufe) in das bestehende Schulhaus ersetzt den nicht mehr zweckmässigen Kindergartenbau. Am aktuellen Standort der Gemeindeverwaltung sollte ein Neubau

drei Klassenzimmer mit Gruppenräumen und im Dachgeschoss das Lehrer- und Lehrerinnenzimmer sowie eine Mediathek/Bibliothek beinhalten. Die Gemeindeverwaltung wäre in einem 1-geschossigen Neubau neben der Hauptstrasse realisiert worden. Der Rasenplatz in Strassennähe wäre durch einen gleich grossen, geschützten Aussenlern- und Spielort am Standort des alten Kindergartenbaus gleichwertig ersetzt worden.

Im Falle einer Ablehnung könne der Betrieb zwar grundsätzlich weitergeführt werden, doch grössere Unterhaltsarbeiten seien nötig und man müsse mit Beeinträchtigungen des Betriebs von Schule und Gemeindeverwaltung rechnen. Der Gemeinderat stand einstimmig hinter dem Projekt.

Doch der Souverän sag das anders: Mit 255 Nein-Stimmen gegen 210 Ja-Stimmen und 4 leeren Stimmzetteln erlitt das Projekt überraschend Schiffbruch. Dies bei einer relativ hohen Stimmbeteiligung von 51,94 % aller Stimmberechtigten.