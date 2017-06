Schule will Zeichen setzen

Die Solarenergie soll jetzt auch ein Schwerpunktthema an Grenchens Schulen werden. Sekundarlehrer Marcel Barbey stellte das Projekt «Grenchen Goes Solar» vor, das am 19. September startet und die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach der Dreifachturnhalle im Stadtzentrum begleitet. Die Anlage soll im Sommer 2018 ans Netz gehen und 20–30 000 kWh Strom pro Jahr produzieren, was dem Bedarf von sechs bis sieben Einfamilienhäusern entspreche.

Mit verschiedenen Unterrichtsblöcken, einem «Blackout-Day» im November (Barbey: «So wäre ein Halbtag Schule gänzlich ohne Strom») und Baustellenbesuchen auf dem Dach der Turnhalle sollen die Schüler für das Thema sensibilisiert werden. Man werde ferner anregen, dass Schüler der Abschlussklassen (9. Schuljahr) ihre Projektarbeiten dem Thema Solarenergie widmen. Das Projekt wird von der SWG und dem Solarbildungsprojekt JZZ (Jede Zelle zählt) unterstützt.