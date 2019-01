Das Modegeschäft Sergio, der Ex Libris, das Geschäft vom Goldschmied Leuenberger: Nur leere Schaufenster sind von diesen Läden übrig geblieben. Diese Liste könnte man noch eine Weile fortsetzen. Die Krise des Detailhandels hat auch Grenchen fest im Griff . Und Besserung ist auch im eben angebrochenen Jahr nicht in Sicht. Zu stark ist die Konkurrenz des Online-Handels.

Der drohenden Schliessung von weiteren Geschäften will man nicht tatenlos zusehen. Hand in Hand bekämpfen der Gerwerbeverband und die Stadt die leeren Schaufenster. Gleich mehrere Projekte würden noch dieses Jahr spruchreif werden, so Westreicher. Konkreter wird Remo Bill. «Unser Ziel muss es sein, möglichst attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen», so der Vize-Stadtpräsident. In dieser Hinsicht sei für 2019 einiges geplant. Die Massnahmen reichen von einer geplanten, grosszügigen Bestuhlung des Marktplatzes über die Einrichtung eines offenen Bücherschrankes bis hin zur Überprüfung des kompletten Verkehrs- und Parkplatzregimes in der Innenstadt.

«Die Stadt kann natürlich nur Rahmenbedingungen schaffen», so Bill, «direkt in die Privatwirtschaft einzugreifen, ist schwierig.» Das Einzige was in dieser Hinsicht übrig bleibe, sei die Leute zu motivieren, zu investieren. So würden etwa viele Gebäude in der Innenstadt Banken gehören, die am Wochenende geschlossen bleiben. «Wenn wir uns dort mit den Liegenschaftsbesitzern einigen könnten, das Erdgeschoss attraktiv zu nutzen, etwa mit einem Café, würde dies schon viel helfen.» Alles in allem gibt sich Bill, trotz Krise, sehr zuversichtlich. Es brauche halt einfach Massnahmen und dann Zeit.

Pop-Up-Stores als mögliche Lösung

Zur einer möglichen Waffe im Kampf gegen leere Schaufenster könnten sogenannte «Pop-Up-Stores» werden. Räumlichkeiten, in die sich Geschäfte kurzfristig zu günstigen Konditionen einmieten können. Der Gedanke dahinter: Ein Geschäft kann auf die Schnelle Waren loswerden und günstig Werbung in eigener Sache machen. Volle Schaufenster auf der anderen Seite sollen vermehrt Leute auf die Strasse locken, die dann im besten Falle wiederum Gewerbler anziehen. Am Ende profitiert der gesamte Standort.

An diesem Konzept versucht sich momentan etwa Blackout, beziehungsweise die Jeans Fritz Schweiz AG, die das Konkurs gegangene Modelabel übernommen hat. Vor zwei Jahren noch musste Blackout seine Zelte an der Marktstrasse abbrechen, Mitte November letzten Jahres dann die Rückkehr in die Uhrenstadt. Im Untergeschoss des Coop Centers versucht sich das Kleiderunternehmen mit einem eben solchen «Pop-Up-Store».

Befristeter Probelauf

«Versucht» ist dabei wörtlich gemeint. Das Engagement von Blackout ist vorerst auf ein Jahr befristet, wie Willi Kissling, Assistent der Geschäftsleitung, erklärt. Im Sommer wolle man die Lage dann analysieren und prüfen, ob man den Betrieb des Ladens nach Ablauf der Testphase aufrechterhält.

Der Start sei aber schon einmal geglückt, meint Kissling. Am Tag der Neueröffnung hätten sich doch tatsächlich Schlangen vor dem Geschäft gebildet. Zahlen gibt Blackout zwar keine bekannt, dass Weihnachtsgeschäft sei aber «gut gelaufen», so Kissling. Und auch die Prognose fürs anstehende Jahr fällt positiv aus. Während Detailhändler grundsätzlich düstere Wolken am Horizont sehen, scheint das Konzept von Blackout aufzugehen. Dank der eigenen Unternehmenskultur und dem strategisch guten Standort könne man optimistisch sein, so Kissling.

Auch auf der Agenda der Stadt