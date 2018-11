Delfini wies auch auf die diversen Möglichkeiten hin, sich zu informieren. «Bereitet euch sauber vor und macht nicht einfach das, was eure Kolleginnen und Kollegen machen», so sein Rat. Eine korrekte Selbsteinschätzung sei wichtig. Berufsbildung sei Teamwork, und wichtiger Teil dieses Teams seien die Eltern, die selber im Berufsleben stünden. «Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht», so Delfini. Aber wenn man sich an gewisse Regeln halte, dann gelinge der Flug.

Norman Hunziker, Shootingstar der Schweizer Kochszene und Teamchef der Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft, der 2016 an den Culinary Olympics Doppel-Gold, Silber und Bronze geholt hat, erzählte von seinem Werdegang. Nach seiner Bäcker- und Konditorlehre in Arch beschloss er, sich weiterzubilden, und schob die Ausbildung zum eidgenössisch zertifizierten Konditor und Koch nach.

Einblicke in die Berufswelt

Im Anschluss an die Kurzreferate erhielten die Schülerinnen und Schüler klassenweise in verschiedenen Workshops Tipps von Fachleuten zu diversen Themen: Wie komme ich zu einer Schnupperlehre, wie muss ich mich bei einem Spontanbesuch bei einer Firma und am Telefon verhalten? Was gehört in ein Bewerbungsdossier, auf was muss ich bei Social Media beachten und wie trete ich richtig auf.

Am Nachmittag ging es ans Eingemachte: Gegen 40 Firmen, KMUs und Detailhändler aus Grenchen und Umgebung ermöglichten den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in ihren Betrieb. Dort konnten sie einen Eindruck gewinnen, mit Lernenden und Lehrmeistern sprechen und Fragen stellen zu Berufsbild und Aussichten auf eine Lehrstelle. Die Jugendlichen zeigten sich sehr interessiert, stellten Fragen zu den schulischen Voraussetzungen und den Möglichkeiten, eine Schnupperlehre zu absolvieren. Für manche dürfte sich der Wunschberuf schon jetzt herausgeschält haben.