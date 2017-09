Beide können privat und beruflich auf die Unterstützung ihrer Ehefrauen zählen: Cornelia Guex ist gelernte Köchin und Franziska Neuhaus Kauffrau. Jede Woche wursten, räuchern und verkaufen die zwei Betriebe Dutzende Kilogramm ihrer Hausspezialitäten. Und beide Geschäftsinhaber beherrschen den Beruf in allen Facetten, vom lebenden Tier über das Schlachten bis zum Cervelat in der Auslage.

Der Montag ist bis heute bei Neuhaus Schlachttag. Seit der Schliessung des Grenchner Schlachthauses Anfang der Neunzigerjahre schlachtet der Betrieb bei Scholl in Selzach. «Das besorgt ein ehemaliger Scholl-Lehrling, der heute bei mir angestellt ist», erzählt Peter Neuhaus. Inklusive Chef umfasst sein Team sieben Personen in fünf Vollzeitpensen. Schon morgens um halb sieben treffen die Schweinehälften in Grenchen an der Bahnhofstrasse ein, wo sie zerteilt, vakuumiert und zur Reifung gelagert werden.

Kurz darauf folgen Rind und Kalb. Edle Lendenstücke reifen drei Wochen, was neben einer guten Organisation viel Kühlraum bedingt. «Ich habe meine Lieferanten in der Nähe, die meisten Tiere stammen aus Staad und Lommiswil, und so kenne ich ihren gesamten Lebenszyklus.» Importfleisch gibt es (bei beiden Metzgern) lediglich beim Lamm- und Pferdefleisch aus Australien beziehungsweise Kanada.