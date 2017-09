Auf Veränderungen reagieren

Bei Guex wird heute nicht mehr geschlachtet. Für sein Fleisch «Suisse Garantie» kann er auf einen Stamm treuer Lieferanten zählen. Als vor über 20 Jahren der Fischhändler neben ihm schloss, baute er ein Fischsortiment auf und als vor fünf Jahren bei der Chäsi die Lichter gelöscht wurden, sprang er mit einer Käsetheke in die Bresche. Heute umfasst das Team fünf Personen mit rund 400 Stellenprozenten. Bis 2014 habe man noch jeweils Lehrlinge ausgebildet, blickt er etwas wehmütig zurück. «Die Anforderungen steigen in allen Bereichen: Hygiene, Sicherheit und natürlich auch bei der Ausbildung. Wir investieren deshalb ständig in unsere Infrastruktur.»

Roland Guex ist überzeugt: «Ein Metzger muss Tiere lieben.» Entsprechend seine Empörung, wenn er auf Tiertransporte quer durch Europa zu sprechen kommt. «Diese Tierquälerei beweist, dass die Transportkosten viel zu billig sind, und sie produziert minderwertiges Fleisch.» Am liebsten würde er, wie es früher üblich war, das ganze Tier verwerten, doch Schlachtabfälle müssen heute verbrannt werden. Deshalb freut er sich, dass es im bunten Grenchner Völkergemisch Asiaten gibt, die zumindest beim Schwein vom Ohr über den Magen bis zum Knorpel alles bestellen. «Und Schweizer wie auch Ausländer lieben unsere hausgemachten Kutteln.»

Der Blick in die Zukunft

Peter Neuhaus und Roland Guex denken beide noch lange nicht ans Aufhören. «Zehn Jahre wollen wir auf jeden Fall noch weitermachen», sagt Roland Guex, und seine Frau, die zwischen zwei Kunden eben kurz den Kopf in den Pausenraum steckt, bestätigt das. Gedanken über eine mögliche Ablösung machen sie sich schon, zumal diese nicht aus der Familie kommen kann. Roland Guex: «Als mein Vater 1961 aus dem Waadtland hierherkam, gab es in Grenchen 14 Metzgereien. Ich bin überzeugt, dass unser Betrieb auch in Zukunft hier seinen Platz hat.»

Peter Neuhaus will in etwa drei Jahren mit der Planung seiner Nachfolge beginnen und hofft, diese Frage bis zum Pensionsalter gelöst zu haben. «Ich bin jetzt 58-jährig. Diese wichtige Frage braucht Zeit.» Sein Sohn habe zwar Metzger gelernt, «aber das heisst nicht automatisch, dass er in meine Fussstapfen treten will».