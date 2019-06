Der 36-jährige Militärpilot der Fliegerstaffel 17 trainierte für die Vorführung an der mia und am Heliweekend. Am fast wolkenlosen Himmel holte er alles aus der «Hornisse» heraus, was die beiden General Electric Turbofans hergaben.

«Das ist sehr eindrücklich gewesen», sagte Thomas Hägeli nach der Vorführung. Der Grenchner war mit seiner Familie und Freunden zum Flughafen gekommen, um zum ersten Mal in seinem Leben eine F/A-18-Demo zu sehen. «Für mich ist beeindruckend, wie Mensch und Technik zusammen so etwas bieten können.» Hägeli und Militärpilot Rossier waren noch Knaben gewesen, als das Schweizer Stimmvolk am 3. Juni 1993 mit rund 57% die GSoA-Initiative ablehnte und den Kauf der 34 F/A-18 möglich machte. Seither ist das Flugzeug aus dem Hause McDonnell Douglas (heute Boeing) die Speerspitze der Schweizer Armee. Im Moment fliegen noch 30 Hornets, vier sind abgestürzt. Die Maschinen stehen bei der Fliegerstaffel 11 in Meiringen sowie bei den Staffel 17 und 18 in Payerne im Einsatz. Die drei Staffeln stellen die Luftpolizei über der Schweiz sicher, die demnächst auf einen 24-Stunden-Dienst ausgebaut wird. Der Nachtflug wurde lange in Norwegen trainiert, seit letztem Jahr werden diese Kampagnen im schottischen Lossiemouth durchgeführt.