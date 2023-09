Schweizer Krimipreis Schweizer Krimifestival in Grenchen: Die wichtigsten Informationen Vom 15. bis 17. September findet das 2. Schweizer Krimifestival in Grenchen statt. Neben einem Krimidinner, Lesungen und Workshops wird der Schweizer Krimipreis verliehen. Mit dabei sind Krimiautoren aus der Deutsch- und der Westschweiz.

Krimiautoren sowie Krimifans treffen sich am kommenden Wochenende vom 15. bis 17. September im Parktheater in Grenchen. Auf dem zweiten Schweizer Krimifestival stellen 60 Krimiautorinnen aus der ganzen Schweiz ihre Werke vor.

Vom 15. bis 17. September findet das 2. Schweizer Krimifestival in Grenchen statt. Bild: zvg

Das Festival beginnt am Freitagabend mit dem Dinnerkrimi «Gemordet, nicht gerührt» von Peter Denlo. Die Dreharbeiten des neuen James-Bond-Films geraten ausser Kontrolle und der Hauptdarsteller wird ermordet. Beim 3-Gänge-Menü sollen die Gäste den Mörder finden. Eine Reservation für das Dinner ist erforderlich.

Am Samstag finden ab 10 Uhr deutsch- wie auch französischsprachige Kurzlesungen statt. Um 12 Uhr werden Anthologielesungen «MordsSchweiz 2» abgehalten.

In einer Führung kann das Schweizerische Krimiarchiv in der Stadtbibliothek Grenchen besucht werden.

Wer mehr über die Geheimnisse der Toten wissen möchte, besucht den Vortrag «Ein perfekter Mord».

Auch ein Podiumsgespräch «Der (Schweizer) Kriminalroman – Spiegel der Gesellschaft?» steht auf dem Programm.

Die Verleihung des Schweizer Krimipreises 2023 am Samstagabend ist das Highlight des Festivals. Der Krimipreis ist mit einer Gesamtpreissumme von 10’000 Franken dotiert. Nominiert sind drei Krimiautoren aus der Deutschschweiz und drei aus der Westschweiz. Deren Werke werden am Nachmittag vorgetragen.

Am Sonntag findet bei der Veranstaltung «Zwei aus einer Region» ein persönliches Gespräch mit Claudia Dahinden und Christoph Gasser statt.

Auch für Kinder ist mit dem Krimiworkshop «Tatort Schweiz» etwas dabei. Für diesen Anlass ist eine Voranmeldung erforderlich.

Weitere Lesungen auf Deutsch und Französisch finden statt.

Nominiert sind drei Krimiautoren aus der Deutschschweiz und drei aus der Westschweiz sowie ein Autor aus dem Tessin

Danielle Cudré-Mauroux

Andrea Fazioli

Nicolas Feuz

Petra Ivanov

Catherine Rolland

Andreas Russenberger

Peter Weingartner

Der gesamte Anlass findet im Parktheater in Grenchen statt. Einige Parkplätze sind vor dem Parktheater vorhanden. Wer mit dem Zug anreist, fährt am besten bis zum Bahnhof Grenchen Nord. Das Parktheater liegt direkt gegenüber. Ansonsten nimmt man den Bus vom Bahnhof Grenchen Süd; Nummer 25 oder 23 in Richtung Monbijou/Fichtenweg.

Die Tickets für das Krimifestival findet man auf Eventfrog. Es gibt die Möglichkeit, Tagespässe wie auch 2-Tages-Pässe zu kaufen. Für das Dinnerkrimi am Freitagabend müssen separate Tickets auf Eventfrog gekauft werden.

Aus der Deutschschweiz: Sabina Altermatt, Karin Bachmann, Wolfgang Bortlik, Sascha Campi, Dina Casparis, Claudia Dahinden , Regine Frei, Christof Gasser , Saskia Gauthier, Beat Gerber, Stefan Haenni, Ina Haller, Bruno Heini, Peter Denlo, Petra Ivanov, Ernst Jakob, Olivia Kleinknecht, Julia Koch, Thomas Kowa, Mathias Kressig, Paul Lascau, Monika Mansour, Susanne Mathies, Iris Minder , Stephan Pörtner, Serge Robert, Barbara Saladin, Oliver Thalmann, Peter Weingartner, Inken Bettina Weiss, Brigitta Winkelried, Raphael Zehnder

Aus dem Tessin: Andrea Fazioli und Monica Piffaretti

Während des gesamten Krimifestivals haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihren Lieblingsautorinnen an Signierstunden im Foyer des Parktheaters zu begegnen. Die genauen Zeiten der Buchsignierungen sind auf der offiziellen Website zu finden.

Anthologie «MordsSchweiz 2» für das Krimifestival.

Speziell für das Schweizer Krimifestival 2023 wurde eine Anthologie verfasst. Diese beinhaltet Geschichte von Autoren der Deutsch- und der Westschweiz und ist an der Veranstaltung erhältlich.

Organisiert wird die zweite Ausgabe des Schweizer Krimifestivals vom Verein Krimi Schweiz. Dies ist ein Verein für schweizerische Kriminalliteratur, der über 90 Autorinnen und Autoren des Genres aus allen Landesteilen zu seinen Mitgliedern zählt. Präsident und Gründer des Festivals ist der Solothurner Krimiautor Christof Gasser.