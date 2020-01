Schweizer Frauen-Ruderteam mit Grenchnerin hat den Atlantik überquert

Nach 45 Tagen 2 Stunden und 18 Minuten haben die Swiss Ocean Dancers mit ihrem Ruderboot erfolgreich den Atlantik überquert. Die Extremsportlerinnen Tatiana Baltensperger, Astrid Schmid, Sandra Hönig und die Grenchnerin Carla Lemm sind in Nelson Dockyard auf der Insel Antigua in der Karibik angekommen, wie sie auf ihrer Webseite verkündeten.

Im Rahmen der «Talisker Whisky Atlantic Challenge» haben die vier Frauen als erste rein weibliche Schweizer Crew am härtesten Ruderrennen der Welt teilgenommen. Gestartet sind sie am 12. Dezember 2019. Die Rennstrecke führte von La Gomera rund 5000 Kilometern nach Antigua in der Karibik. (mgt)