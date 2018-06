«Als Nächstes sind die Elefanten dran, die Spechte schauen noch eine Runde lang zu. Auf der anderen Seite wären die Füchse dran, wo sind die?»

Sackhüpfen, mit einem Leiterwägeli Hindernisse umfahren, Parallel-Skilaufen, Wäsche aufhängen mit klar geregelten und geteilten Aufgaben, Wasser mit einem Schwamm von A nach B tragen und ein Messgerät füllen, Hindernis-Parcours mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln und so weiter: Rund ums Schulhaus und im Stadion des Strassenhockey-Klubs waren die über 400 Kinder des Eichholzschulhauses vom Kindergartenalter bis zur 6. Klasse in gemischten Gruppen mit Tiernamen den ganzen Dienstag voller Elan im Spielfieber. 20 Posten waren vorbereitet worden, jeder doppelt geführt, was oft zu kleinen Wettkämpfen zwischen den Gruppen führte, die denselben Posten absolvierten.