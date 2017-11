Trotz aller Planung im Vorfeld: Am Montagmorgen um halb sieben geht es in den Schulhäusern hektisch zu. Fachleute schalten beginnend bei der Schwimmhalle in den Räumen der Oberstufe systematisch den Strom aus. «Ohne Lampe wären wir jetzt aufgeschmissen.» Elektriker Peter Hirschi zeigt den starken kleinen Scheinwerfer, den er in der Hand hält. In der anderen Hand hat er Arbeitshandschuhe und einen Helm mit Sichtschutz. Diesen setzt er gegen allfällige Funken auf, bevor er am Sicherungspanel hantiert. Die Notbeleuchtung in der Schwimmhalle sind bloss leuchtende Exit-Signs. «Sehr mager», sind sich alle einig. Das Gatter zum Untergeschoss wird geschlossen, damit im Dunkeln niemand die Treppe hinabstürzen kann.