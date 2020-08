Rundgang im Kastels: In keinem Quartier der Stadt wurde und wird so viel gebaut

Vereinzelt sieht man noch ältere Gebäude und sogar Bauernhäuser. Aber das Kastels ist stark geprägt von Neubauten, die in den letzten fünf Jahren oder erst kürzlich entstanden sind oder just gebaut werden. In keinem Quartier der Stadt wurde und wird so viel gebaut, wie im Kastels. Das heutige Quartier erstreckt sich von der Kastels- und Jurastrasse bis hinauf zum Waldrand und von der Kapellstrasse bis zur Stadtgrenze Grenchens.

Die Stadt will Grenchen vermehrt als Wohnstandort vermarkten. Ein Anlass, die Quartiere der Uhrenstadt etwas näher unter die Lupe zu nehmen und in einer Serie vorzustellen. Wir fahren fort mit dem Kastels-Quartier, das in den vergangenen Jahren markant gewachsen ist.

Das Kastels lag früher offenbar weiter südlich

Wenn man in der Vergangenheit etwas weiter zurückgeht, stellt man fest, dass das Kastels ein Gebiet umschrieb, das von der heutigen Bettlachstrasse im Süden bis zur Jurastrasse im Norden reichte, westlich begrenzt durch die Kapellstrasse und östlich durch die Dorfgrenze zu Bettlach. Will heissen, der nördliche Teil des Quartiers Ziegelmatt gilt heute als Kastels-Teil und markante Gebäude, welche heute diesem Quartier zugerechnet werden, wie das Spital Grenchen (Sunnepark), gehörten früher zum Kastels. Nördlich des Kastels lag (oder liegt noch immer für manche Einwohner) das Studenquartier – die Studenstrasse weist darauf hin. Entlang des Waldes, wo jetzt die Allmendstrasse bis nach Bettlach führt, befand sich früher die «alte Allmend», das Gebiet nördlich der Schmelzi erstreckte sich bis zur Bettlacher Grenze.

Der Name Kastels ist laut Heimatbuch von Werner Strub eine Entlehnung aus dem Lateinischen Castellum, was so viel wie befestigter Platz heisst. Diese Entlehnung soll nach dem Einfall der Alemannen (406–534 n. Chr.) stattgefunden haben und lässt darauf schliessen, dass sich dort bereits früher römische Ansiedlungen befanden. 1825 schrieb Prof. Dr. Hugi über das Kastelsgebiet: «Dieses Gebiet ist bei gewöhnlicher Witterung nicht reich an Quellen und diese vermögen vereint kein selbstständiges Bächlein zu bilden. Ist aber Regenwetter eingetreten, so stürzt erst nach geraumer Zeit eine solche Wassermasse aus dem Kessel, dass sie zwei klaftrige Felsen rollt (1 Klafter mass 1,80 m), die Burgmatten oft überführt und dem Dorfe Bettlach Gefahr droht». Strub führte weiter aus, dass der Giglerbach einen Grossteil dieses Wassers vom Bettlachberg aufnimmt.

Römische Villa gefunden

Ein weiterer kleiner Bach, das Wissbächli, fliesst entlang des Waldrand neben dem Schulhaus Kastels vorbei. Auch dieser Bach hatte es früher in sich: Bei Starkregen führte er eine Menge Geschiebe mit. Im Rahmen eines Meliorationsprogramms wurde in den Jahren 1920–23 der obere Lauf des Wissbächlis gefasst, durch Röhren bis zur Bahnlinie weitergeleitet und in den Witibach geführt. «Das Wissbächli hatte seinen Namen von dem angesammelten Geröll, das weiss gewaschen wurde», schreibt Strub in seinem Heimatbuch. Irgendwann in längst vergangener Zeit muss ein Bergsturz den Abfluss «verstopft» haben und als dieser sich endlich löste, wurde das ganze Gebiet mit einer «20 bis 50 Fuss mächtigen» Schlamm- und Schuttschicht bedeckt. Immerhin zwischen 6 und 15 Meter in heutigem Mass.

Bei Grabungen im Jahr 1823 fand man neun bis zwölf Meter lange Holzpfähle, die in den Untergrund eingelassen waren, dazu Mauerüberreste und römische Münzen. Dass man 2011 beim Bau einer Mehrfamiliensiedlung an der Jurastrasse auf die Überreste eines römischen Gutshofes stiess, überrascht vor diesem Hintergrund nicht. Der Quartiername scheint seine Berechtigung zu haben.

Wo sich heute moderne Bauten mit viel Umschwung aneinanderreihen, war früher die Landwirtschaft massgebend. Auch heute gibt es einige aktive Landwirtschaftsbetriebe. So weiden vor dem Hof von Urs Affolter an der Kastelsstrasse einige der auffälligen Galloway-Rinder (siehe Kasten unten). Auch weiter nördlich gibt es einige Bauernhöfe, wobei nur noch einer zu Grenchen gehört, die anderen befinden sich auf Bettlacher Boden.

Das Gebiet nördlich der Jurastrasse war die Reservezone der Stadt Grenchen und mit dem Wachstum der Stadt wuchs auch dieses Quartier. Als in den Jahren 1911–1915 der Grenchenbergtunnel gebaut wurde, errichtete man westlich der Kastelsstrasse an der Alpenstrasse das Tripoli, die bekannte Arbeitersiedlung für die italienischen Tunnelbauer und ihre Familien. Nach Abschluss der Bauarbeiten blieben viele der Italienischstämmigen in Grenchen. Auch weiter südlich gab es lange nach Tripoli eine Barackensiedlung mit Notunterkünften: 1961 baute dort die ETA drei Baracken für Arbeiterinnen aus dem Tessin und Italien.

In dieser Zeit wurden Firmen aufgefordert, sich an der Lösung der damals herrschenden Wohnungsnot zu beteiligen. Zudem wurde das Nachtwächterhäuschen von der Centralstrasse dorthin verlegt. Es ist das einzige dieser Gebäude, das heute noch steht. Die drei Baracken wurden abgebrochen, an ihrer Stelle gibt es jetzt einen grossen Parkplatz der ETA. Auch noch zum Kastelsquartier zählen dürfte man die Industriebauten an der Kapellstrasse, in denen früher die Ebosa untergebracht war.

Vom Tripoli zum begehrten Wohnquartier

In den 1950er-Jahren entstanden im Quartier markante Gebäude: Das Schulhaus Kastels wurde gebaut. Denn das Quartier war gewachsen, die Bevölkerung nahm zu. Die Schulhäuser im Zentrum reichten nicht mehr aus. In derselben Zeit wurde übrigens auch das Schulhaus Eichholz im Süden der Stadt gebaut. Entlang der Hohlen- und der Kapellstrasse entstanden viele Wohnüberbauungen mit Mietwohnungen, die heute noch begehrt sind.

1969 erbaute die Stadt das Altersheim Kastels an der gleichnamigen Strasse, das erste Altersheim auf Grenchner Boden. Rund 80 Betagte leben im Alterszentrum Kastels, nochmals etwa 40 in den angeschlossen Alterswohnungen. Mit über 100 Angestellten ist das Kastels, das zusammen mit dem Alterszentrum am Weinberg die Alterszentren Grenchen bildet, der grösste Arbeitgeber im Quartier.

Noch gibt es Baulandreserven im Kastelsquartier, allerdings werden sie immer knapper. Wie beispielsweise die grosse Wiese nördlich des Alterszentrum Kastels, auf der einst ein kleiner Industriebau stand. Der Boden dort ist allerdings belastet und müsste saniert werden.