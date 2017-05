Insgesamt nahmen rund 550 Turner in 20 Gruppen in der Kategorie Jugend und in 23 Gruppen in der Kategorie der Aktiven am Wettkampf teil. Während des ganzen Tages haben die Sportler ihr Können in diversen Aerobic- und Gymnastikdisziplinen in drei- bis fünfminütigen Shows unter Beweis gestellt.

Schwierige Hebefiguren, Liegestütze aller Art, Kopfstände und vieles mehr waren Teil der Choreografien – die Zuschauer waren aus gutem Grund begeistert.