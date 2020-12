Rote Zahlen bei der Bürgergemeinde Grenchen

Der neue Bürgerpräsident Eduard Sperisen hatte an seiner ersten Gemeindeversammlung sowohl für die Rechnung 2019 als auch für das Budget 2021 rote Zahlen zu verkünden. In der Rechnung resultiert ein Aufwandüberschuss von etwas über 106'000 Fr. (Verwaltung 61'000, Forst 45'000). Für das Jahr 2021 ist ein Defizit von nicht ganz 85'000 Fr. (Verwaltung 68'000, Forst 17'000) vorgesehen. Das Eigenkapital beläuft sich noch auf 9,2 Mio. Fr.

2019 wurden 730'700 Fr. investiert, für das Jahr 2021 sind Investitionen in der Höhe von 270'000 Fr. vorgesehen. Nach ordentlichen Abschreibungen resultierte für die Rechnung ein Cashflow von 229'500 Fr., für das Budget ein solcher von 212'350 Fr. Die beiden Vorlagen wurden zusammen behandelt, da im Juni aufgrund der bekannten Situation keine Versammlung hatte stattfinden können.

Im Sparmodus

Für die schwierige Situation konnten sowohl Verwalter Renato Müller als auch Revierförster Patrik Mosimann plausible Gründe geltend machen, sodass die Versammlung (13 Personen) die beiden Geschäfte einstimmig guthiess. Renato Müller verwies insbesondere auf den teilweisen Einbruch der Bergstrasse im Juni 2019, auf Investitionen auf dem Stierenberg sowie auf ungewohnt hohe Abschreibungen, welche sowohl Rechnung wie Budget belasten.

Man befinde sich im Sparmodus und setze alles daran, in Zukunft wieder bessere Zahlen präsentieren zu können. Revierförster Patrik Mosimann betonte, dass die Holzpreise noch immer tief seien, wegen verschiedener Umwelteinflüsse auch «billiges» Schadholz anfalle und dass 2019 die Holzschnitzel-Lieferungen an das Schulhaus IV nicht den vorgesehenen Umfang erreicht habe. Trotzdem ist der Posten Energieholz zukunftsträchtig. In absehbarer Zeit wird man das Zwinglihaus beliefern können.

Er verstehe, dass der Ruf nach schwarzen Zahlen im Forst geäussert werde und beherzige diesen. Er fügte aber auch bei: «Unser Wald ist sehr stabil. Diese Qualität und deren Vorzüge lassen sich aber nur schwer in der Rechnung abbilden.»

Im Weiteren wurden verschiedenen Personen das Bürgerrecht zuerkannt, 2 Gesuche für 2 Personen betrafen Schweizer Bürger. Weitere 13 Gesuche betreffend 24 Personen wurden ebenfalls einstimmig gutgeheissen. Es betrifft dies Personen aus Ägypten, dem Kosovo, Bosnien, Türkei, Serbien, Sri Lanka, Slowenien und dem Iran.

Etliche Entscheide vom Windpark abhängig

Eduard Sperisen informierte zudem über einige Sachgeschäfte seit der letzten Bürgerversammlung: Dabei kam zum Ausdruck, dass die angestrebte Abtretung der Bergstrasse an den Kanton, wenn überhaupt, erst längerfristig realisiert werden könnte.

Dazu hat die SWG den Kostenvoranschlag und den Kostenverteiler zum Infrastrukturprojekt Untergrenchenberg bis Obergrenchenberg unterbreitet. Die Bürgergemeinde werde verständlicherweise erst auf Verhandlungen eintreten, wenn endlich grünes Licht für den geplanten Windpark vorliege.