In Ihrem Restaurant «Station 1» am Marktplatz bleibt alles beim Bewährten, betont Rolf Caviezel und entkräftet damit Gerüchte, die über seinen möglichen Wegzug handeln. «Die Kantonspolizei wird einziehen, aber nebenan. Das Konzept und der Standort des Restaurants haben sich bewährt und das wird beibehalten.» Doch eine Neuerung gibt es trotzdem: Caviezel eröffnet Ende Januar an der Schützengasse einen zweiten Standort mit einem Labor- und Kursraum. Dadurch werden Forschung und Küche voneinander getrennt. «Diese Trennung ist ein Bedürfnis für mich geworden, ausserdem möchte ich dieses Standbein weiter ausbauen», so Caviezel. Auch Schulklassen möchte er mit diesem Angebot vermehrt ansprechen und damit eine weitere Option für ein Ausflugsziel anbieten.

Seit Kurzem habe er zudem ein neues Angebot in sein Restaurant aufgenommen, das vier Tage die Woche mittags geöffnet ist und auch «normales» Essen anbietet. «Zusätzlich zu den bereits bestehenden Dinnerabenden gibt es neu immer wieder Gourmetabende, an denen fünf Gänge inklusive Wein zu einem guten Preis serviert werden. Der erste Abend war ein Erfolg, der nächste im Februar ist bereits ausgebucht», erklärt der Molekularkoch. Dabei seien einerseits Gäste aus der Region und andererseits solche, die von weiter weg her kommen.

Mittelalterliche Kochtechniken

Wenn man ihn nach seinen aktuellen Projekten fragt, so wird die Liste länger. Im Herbst hat er drei Bücher veröffentlicht. In «Koch- und Gartechniken» beispielsweise stellt er neue und alte Techniken einander gegenüber. «Im Mittelalter wurde beispielsweise im Lehm gegart, heute wird ein Vakuum verwendet», beschreibt der Experimentalkoch. Das Kochen früher sei nicht etwa primitiv gewesen. «Schon im Mittelalter hatte man sehr ausgeklügelte Techniken, jedoch kann man heute mehr ins Detail gehen und viel kontrollierter kochen. Auch kann man heute beweisen, wieso eine Zutat sich in einem Gericht auf diese oder jene Weise entfaltet.» Dieses Buch erhielt die Auszeichnung «das beste Professionelle Deutschlands».