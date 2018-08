Die erste Reiterin und ihr Pferd gehen an den Start. Sie gibt ein Zeichen, und ihr Pferd setzt sich in Bewegung. Gekonnt springt es über die einzelnen Hindernisse des Parcours. Jana Begert und ihre Mutter Stefanie Maeder schauen sich die Prüfung für Einsteigerinnen und Einsteiger an. «Du kannst bei den Hindernissen nicht so weit ausholen wie diese Reiterin», erkennt Maeder, und ihre Tochter stimmt ihr zu, denn ihr sehr junges Pferd ist gerade einmal fünf Jahre alt und somit noch sehr unerfahren.

«Es ist sehr wichtig, das Können des Pferdes richtig einzubeziehen und ihm wenn nötig zu helfen», erklärt die Fünfzehnjährige aus Neuenegg. «Mein Grossvater hat einen Betrieb mit Pferden geführt, und so bin ich mit der Reiterei aufgewachsen. Was mir am meisten gefällt, ist die Teamarbeit zwischen Reiter und Tier.»

Aus ganzer Schweiz angereist

Von Freitag bis Sonntag wurde der alljährliche Concours des Reitsportzentrums Kronwall ausgetragen. «Es ist alles super gelaufen, die Concours waren gut besucht, wir erhielten positives Feedback, hatten Wetterglück und keine Unfälle», erklärte OK-Präsident Reto Schafroth zufrieden. «Ein grosser Dank gebührt unseren vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, 60 bis 80 Personen, die sich aus Freunden, Verwandten, Reitschülerinnen und -schülern zusammensetzen. Ohne sie wäre der Anlass nicht möglich.»