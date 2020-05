«Ready for Take-off»: Flugschule Grenchen hat Ausbildung wieder aufgenommen

Die European Flight Academy des Lufthansa-Konzerns, bei der unter anderem auch die Piloten für die Fluggesellschaft Swiss ausgebildet werden, hat einen ihrer wichtigsten Sitze in Grenchen. Mitte März mussten aufgrund des allgemeinen Coronastillstands auch die Schulflugzeuge der Academy am Boden bleiben (wir berichteten). Wie Mediensprecher Dirk Sturny auf Anfrage mitteilte, bleibt die Ausbildung der Linienpilotinnen und -piloten an allen Standorten bis Ende August ausgesetzt. Man gehe davon aus, dass der Schulbetrieb im September wieder aufgenommen werden könne.

Davon ausgenommen ist die Klasse der Pilotenanwärter der Schweizer Luftwaffe, die bei der European Flight Academy den zivilen Teil ihrer Ausbildung absolviert und bereits früher in die Cockpits steigt. Die Klasse der Militärpiloten ist im Moment im Theorieunterricht und wird wie geplant die nächste Flugphase am 10. August in Grenchen beginnen. (pbg)