Das junge Ensemble "Cardinal Complex" sorgte am vergangenen Sonntagabend in der Reformierten Zwinglikirche in Grenchen für festliche Abendstimmung. Das Weihnachtskonzert für Soli, Chor und Orchester "in dulci jubilo" war ein ganz besonderes Klangerlebnis: Von allen vier Emporen der Kirche hinab erklangen vor allem Werke des Barockkomponisten Michael Praetorius (ca. 1571-1621).

Das Konzert wurde in der Reihe "Abendmusiken" von der reformierten Kirche Grenchen-Bettlach organisiert. (rrg)