Polizeieinsatz: Eine Gruppierung stört eine Veranstaltung

Rund ein Dutzend Personen störten am Sonntag eine Veranstaltung einer türkischen Gruppierung in einem Eventlokal in Grenchen. Gegen 13 Uhr wurde umgehend mehrere Patrouillen vor Ort beordert. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwölf Personen regulär Zutritt zu der Veranstaltung, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Noch während der Einlassphase begab sich die Gruppe zur Bühne und zeigte dort politische Plakate.

Es kam weder zu Gewaltanwendungen noch zu Sachbeschädigungen. Die Polizei konnte die zwölf Personen, elf türkische Staatsangehörige und eine Schweizerin, kontrollieren und anschliessend ohne Zwischenfälle aus dem Gebäude führen. Der Anlass wurde danach fortgesetzt. (kps)

Aktuelle Polizeibilder