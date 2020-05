«Plexiglas ist das neue WC-Papier» – Werbeagentur hat in der Krise umgesattelt

Plexiglas heisst das Gebot der Stunde. Ob am Schalter oder an der Kasse: Die Scheiben dienen der Gesellschaft auf dem Weg zurück zur Normalität als Leitplanken. Davon profitiert in Grenchen die Werbeagentur T-Rex, die sich in letzter Minute einen Vorrat des begehrten Materials sichern konnte.

«Wenn wir die Nachfrage nach Plexiglas nicht hätten, müssten wir Däumchen drehen. Denn sämtliche unserer üblichen Aufträge wurden storniert», sagt Marcel Hartmann, Inhaber der Agentur «T-Rex Werbung & Beschriftung». Aktuell würden die Anlässe im August abgesagt und nach einer Trendwende sehe es im Unterhaltungs- und Sportsektor nicht aus.

Spezialwerkzeug für die Scheiben gekauft

So beschäftigt ist Hartmann, dass er während des Gesprächs weiterarbeitet. Bis zum Abholtermin einer ganzen Ladung von Scheiben samt zugehörigen Ständern hat er nur noch wenig Zeit. Zuschneiden, biegen und beschriften, das ist beim Spuckschutz gefragt. Verarbeitet würden dafür meist dünne Scheiben in einer Stärke von drei bis fünf Millimeter, ohne UV-Schutz, erklärt er. Als Plexiglas bloss ein Material unter vielen war – bis vor ungefähr drei Wochen – bearbeitete Hartmann es mit seinen Laser-Werkzeugen, die auch für Rohmaterialien wie Holz, Gummi und Keramik zum Einsatz kommen. Inzwischen hat er sich ein Spezialwerkzeug gekauft, mit dem sich Plexiglasscheiben schneller und einfacher biegen lassen.

Ein Draht in der modernen Werkbank erhitzt die Linie, an welcher die Scheibe geknickt werden soll. Dann biegt Hartmann die Kunststoffplatte entlang einem schweren Industrie-Lineal auf dem Ar- beitstisch bis zum gewünschten Winkel, oft rechtwinklig. Da ist einiges an Körperkraft gefragt. Für den gelernten Maurer und seit bald einem Vierteljahrhundert passionierten Werbetechniker ist das kein Problem. Er ist ein Hüne. Das Markenzeichen des gebürtigen Meinisbergers, abgesehen von seinem langen Rossschwanz: Er ist am liebsten barfuss unterwegs und arbeitet, wenn immer möglich, auch so.

Er sieht sich als «Büezer mit Ideen»

«Eigentlich wollte ich nicht auf den Zug mit dem Plexiglas aufspringen», sinniert Hartmann, als er einen Stapel undurchsichtiger Ständerelemente für die Scheiben zusammenstellt. Doch dann habe ihn ein Stammkunde dringend darum gebeten, und inzwischen ist er dankbar um die Beschäftigung. Es war, was die Beschaffung des Rohma­terials angeht, fünf vor zwölf. «Inzwischen sind die passen-den Plexiglasbestände in der Schweiz ausverkauft und vielleicht sogar in ganz Europa», sagt Hartmann.

Tatsächlich zeigt die Abfrage im Onlineshop von Obi, dass von diversen Plexiglasplatten nur noch Einzelstücke erhältlich sind.