Werner Obrecht, Managing-Director von Obrasso Classic Events GmbH und bis vor kurzem Festival-Direktor, bestätigt den Verzicht auf eine Verlängerung und begründete gegenüber dieser Zeitung den Entscheid. Im Wesentlichen seien zwei Punkte zu nennen. Zum einen fehle die Planungssicherheit. «Wenn wir grosse Orchester buchen wollen, müssen wir das spätestens eineinhalb bis zwei Jahre vor dem eigentlichen Konzert tun und auch eine finanzielle Anzahlung leisten. Die Beiträge des Kantons werden so früh aber nicht zugesichert. Wenn wir also mit einem Beitrag aus dem Lotteriefonds rechnen und der sollte dann aus irgendeinem Grund nicht kommen, haben wir ein Problem». Diese fehlende Planungssicherheit sei suboptimal. Zur Veranschaulichung erklärte Obrecht, dass Obrasso Classic Events momentan daran sei, die Konzertsaison 2023/2024 zu planen. Insofern sei der Zeithorizont von nur einem Jahr zu kurz, weshalb man sich komplett von der Internationalen Musikwoche Grenchen zurückziehe.

Zeitfaktor ist jetzt entscheidend

Aldo Bigolin, Präsident des Vereins Kuratorium Internationale Musikwoche Grenchen zeigt sich enttäuscht über den Entscheid der Musikprofis aus dem Oberaargau. «Als professionelle Veranstalter haben sie nicht das gefunden, was sie erwartet haben», vermutet Bigolin. Er sei über die Gründe informiert worden. Eine Planungssicherheit sei tatsächlich nicht gegeben. Auch wenn die Stadt ihr Commitment für drei Durchführungen ausgesprochen habe, sei das beim Kanton nicht der Fall. Die Gesuche müssten jedes Jahr neu eingegeben werden. Und wegen des fehlenden Publikums sei es halt finanziell nur knapp aufgegangen, mehr nicht.

Der Verein Kuratorium Internationale Musikwoche sei nun mit Hochdruck daran, eine neue Geschäftsleitung aufzubauen, die sich ums Management, die Finanzen, das Marketing und Ticketing kümmert. «Es ist ein rechter ‹Hoselupf›, der Zeitfaktor ist entscheidend», so Bigolin. Am Grundkonzept will man wenig ändern, speziell die Wettbewerbe, den Instrumentalisten- und den Blasmusikwettbewerb, will und muss man beibehalten. «Diese generieren zwar nur Ausgaben und keine Einnahmen, aber wir erhalten Beiträge des Kantons, weil wir damit Blasmusik und die entsprechende Literatur fördern».

Zur Diskussion stellt man aber jetzt schon, ob man künftig bei zwei Sinfoniekonzerten bleiben will. Glücklicherweise bleibe die Regiobank als Hauptsponsor mit an Bord, mit der Gemeinschaftsantenne Grenchen GAG habe man sogar einen neuen Hauptsponsor gewinnen können. Bigolin stellte auch neu eine Medienpartnerschaft mit dieser Zeitung in Aussicht.