So sammelt Gemeinderätin Nicole Hirt auf petitio.ch, dem Portal dieser Zeitung für Unterschriftensammlungen, weitere Verbündete für den Widerstand gegen die Baumfällaktion. 48 Personen hatten bis Dienstag 17 Uhr unterschrieben.

Laut Einschätzung der Stadtgärtnerei sind die Bäume zu gross und passen nicht zum Standort. Zudem hatte die Autogarage an der Ecke zur Kapellstrasse moniert, die Bäume bzw. das, was sie fallen lassen, würden seine Ausstellungsfahrzeuge verunstalten. Laut Angaben der Stadtgärtnerei ist die Baumfällung in der ersten Septemberwoche vorgesehen.

«Absolut unverständlich»

«Es kann nicht sein, dass aus wirtschaftlichen Interessen Bäume in einer Stadt gefällt werden müssen, was in der Zeit des Klimawandels und der damit verbundenen Hitze in den Stadtzentren absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar ist», schreibt Petitionärin Nicole Hirt auf der Plattform. Sie schlägt vor, der Garagist solle seine Autos auf dem Marktplatz ausstellen. «Dem Garagisten sei empfohlen, sein Anliegen bei der Stadt zurückzuziehen und stattdessen ein Gesuch zu stellen, dass er seine Autos auf dem Marktplatz ausstellen darf. Dort läuft er nicht Gefahr, dass auch nur ein Blatt auf seine Karossen fällt.»

Mit der Lancierung der Petition wurde auf Facebook eine breite Diskussion mit Dutzenden Wortmeldungen ausgelöst. Während manche der Petitionärin recht geben, unterstützen andere den Befund der Stadt, diese Bäume gehörten nicht dorthin. Was sagt Stadtbaumeister Aquil Briggen zur Diskussion?

Ist es wirklich nötig, die einzigen Schattenspender und grösseren Bäume im engeren Stadtzentrum zu fällen, wo doch die Leute immer wieder klagen es gebe dort keinen Schatten?