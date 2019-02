Die beiden Talkmaster Dagobert Cahannes und Kurt Gilomen bewiesen mit der Wahl ihrer Gäste ein ausgesprochen glückliches Händchen. Mit Freddy Steady Frutig, langjährigem Schlagzeuger der Solothurner Band «Krokus» und Drummer von Gianna Nannini sowie «Hockeygott» Kevin Schläpfer, Eishockey-Profi mit über 800 Spielen in der Nationalliga, Sportchef und Trainer des EHC Biel in dessen turbulentesten Zeiten, gaben sich zwei Grössen aus ihren Sparten ein Stelldichein. Und, so verschieden die Karrieren der beiden auch sind, konnte das Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzten «Centro-Lounge» viele Gemeinsamkeiten entdecken.

Die beiden Gastgeber liessen ihren Gästen den nötigen Raum und es entwickelte sich ein für alle Seiten interessantes Gespräch über Leadership, Rituale, Teamarbeit und die Grundvoraussetzung für den Erfolg: die Leidenschaft, die Passion. Etwas, das unabdingbar sei, wie beide stark betonten, um überhaupt Erfolg zu haben.

In der Vorstellungsrunde berichtete Frutig über seinen Werdegang: Für ihn sei schon als kleiner Junge klar gewesen, er wolle Rockstar werden. Eine Ausbildung in der Jazzschule habe er bereits nach 15 Minuten abgebrochen, sich das Drummen selber beigebracht und in Bands mitgespielt. Mit «Krokus» begann der kometenhafte Aufstieg im Rockbusiness. Frutig erzählte von den Erfolgen, die die Band in Amerika feiern konnte. Aber – wie allgemein bekannt – nach sieben Jahren gab es Knatsch bei «Krokus» rund um Chris von Rohr und Fernando von Arb und er sei «entfernt» worden. «Ich war schon sehr deprimiert und davon überzeugt, ich sei halt einfach schlecht», berichtete Frutig.

Anlässlich eines Interviews bei einem Schweizer Magazin kurz darauf habe er den Musikmanager von Gianna Nannini getroffen, die er bis anhin nicht gekannt habe. Dieser lud ihn zu einem Vorspielen nach Italien ein. «Gianna betrat irgendwann die Bühne und meinte, ‹you are a Metal-Drummer, so hit it harder› – du bist ein Metal-Drummer, also hau drauf. Als der Bassist, ein Jazzer, dann die Regler aufdrehte und voll mithielt, erlebte ich erstmals, wie es ist, mit einem guten Bassisten zu spielen.»

Eine Woche später im Jahr 1985 spielte Nannini mit dem neuen Drummer aus der Schweiz am «Rock am Ring» vor über 60 000 Leuten und geschätzten 3 Millionen vor dem Fernseher. Nach vier Jahren beendete Frutig seine Karriere und widmete sich diversen neuen Projekten. Inzwischen verkauft er Harleys.