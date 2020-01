«Ohne Kunst gibt es für mich kein Leben» – ein kleiner Mann mit einem grossen Lebenswerk

Einst stand René Walter mit Frankreichs Ministern auf vertrautem Fuss. Er kreierte Wahlkampagnen und war dabei selbst nicht Politiker. Nachdem sein Weg ihn fast in jede Ecke der Welt geführt hat, ist er vor sieben Jahren heimgekehrt. Er denkt in mathematischen Strukturen und schafft damit Schönheit. Zu Besuch beim kleinen Mann mit dem grossen Lebenswerk und der ungebrochenen Schaffenskraft.

«Ich bin Stadtmensch. Ich will sein, wo das Leben herrscht und pulsiert. Und ich brauche den Kontakt zu jungen Künstlern, um mich auf dem Laufenden zu halten.» Von Grenchen aus pflegt René Walter Beziehungen in halb Europa. Regelmässigen Austausch pflegt er mit Kunstakademien sowie der EPFL in Lausanne, wo er sich mit angehenden Architekten unterhält.

Freude vermitteln in kräftigen Farben

Heimgekehrt ist der Kosmopolit nach dem Tod seiner Frau, weil sich in Grenchen nachbarschaftliche Beziehungen mit weniger Aufwand pflegen lassen als in einer Grossstadt. «Ich habe keinen Computer, sondern rede mit den Leuten am Telefon oder klingle auf einen Schwatz», sagt er mit charmantem Lächeln. «Und wissen Sie, was? Die Leute wissen das zu schätzen.» Die Früchte dieser Strategie waren offene Türen. «Mein Schaffen hat immer für mich gesprochen, und so komme ich zu meinen Aufträgen.»

So fanden René Walters Werke den Weg nach Übersee. Auftraggeber reisten von weit her zu ihm nach Paris oder Lausanne. Er will seinem Publikum Freude vermitteln und benutzt dazu kräftige Farben. Dabei arbeitet er sowohl auf Auftrag – zuletzt für eine Laserdruck-Grafik für das Sonderpädagogische Zentrum Bachtelen – als auch aus eigenem Antrieb. Sein Atelier hatte er immer zu Hause. Früher war das auf Wunsch seiner Frau, die so an seiner Arbeit teilhatte.