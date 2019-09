Schwimmbadleiter Paul Markus Joss musste fünf Badiverbote aussprechen – ein Rekord in seiner 14-jährigen Tätigkeit. Allgemein hat er beobachtet, dass die Angestellten häufiger als noch vor wenigen Jahren beschimpft und angepöbelt werden. Eine Entwicklung, die er mit der Verrohung der Sitten im Internet in Zusammenhang bringt. Ein neues Ärgernis hat sich heuer beim Ticketautomaten gezeigt. Joss: «Eine Gruppe von Erwachsenen hat angefangen systematisch Kinderbillette zu lösen und sich so gratis hereinzuschleichen. Damit sind die ehrlichen Badigäste die Geprellten. Wie dem Missstand nächstes Jahr der Riegel geschoben werden soll, sei noch nicht entschieden, so Joss. Die Möglichkeiten sind beschränkt. Entweder muss der Automat auf Erwachsenenbillette beschränkt werden oder ein Angestellter muss dort Aufsicht führen – was den Nutzen des Automaten praktisch aufheben dürfte. (dd)