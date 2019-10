Nur SVP zeigt Verständnis für Steingärten

Sonderprüfung Nachdem die SWG in letzter Zeit immer wieder mit Vorwürfen aus der Gerüchteküche konfrontiert wurde hat sich die GRK im Sommer entschlossen, die Städtische Versorgungsfirma einer Sonderprüfung zu unterziehen. Die Firma BDO wurde beauftragt hinsichtlich der Vorwürfe Klarheit zu schaffen. Christoph Kaufmann stellte am Dienstag im Rat die Resultate der Sonderprüfung vor. «Wir haben keine wesentlichen negativen Feststellungen gemacht», stellte Kaufmann zusammenfassend fest. In 2 von 7 untersuchten Gebieten empfiehlt die BDO Verbesserungen: bei der Etappierung von Bauprojekten sowie bei den Zuordung der Kosten zu Projektnummern innerhalb der Geschäftseinheit Windpark. Stadtpräsident François Scheidegger gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass dieses unabhängige Testat die Gerüchteküche beruhigen und das Misstrauen gegenüber der SWG beseitigen möge. Der Verwaltungsrat werde die beiden kritisierten Punkte umgehend an die Hand nehmen und auch vorschlagen, dass die Rechnungslegung der SWG künftig nach Swiss GAP FER-Standard erfolgen soll. (at.)

Schliesslich hatte der Gemeinderat noch eine Reihe von Eingaben aus der Bevölkerung an die Gemeindeversammlung zu behandeln. Zwei Motionen, wurden für ungültig erklärt, weil sie nicht in der Kompetenz der Gemeindeversammlung liegen: Abstimmung über Windpark und Untersuchung der SWG durch unabhängige Kommission (vgl auch Kasten).

Zwei Postulate von Dominik Aerni sollen erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben werden. So verlangt dieser, dass der Fahrplan der BGU «toleranter» werden soll, d.h mehr Zeit zwischen den Haltestellen eingeplant wird. Zudem müsse das Angebot besser der Nachfrage angepasst werden. In einem weiteren Postulat möchte Aerni ein Konsumverbot von Alkohol auf öffentlichen Plätzen und einen «Treffpunkt für Akoholkonsumierende». Polizeikommandant Christian Ambühl erklärte, man sei bereits in intensiven Gesprächen mit den Betroffenen. Zu einem Postulat von Elias Meier hält die Stadt in ihrer Antwort fest, dass der SWG-Verwaltungsrat nicht sich selber kontrolliere, wie Meier unterstellt. Aufsichtsorgan sei der Gemeinderat, der zurzeit eine Eignerstrategie ausarbeitet. Diese soll im kommenden Dezember vorliegen.